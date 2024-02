Calcio a 5 Opes. Avis batte Sidun nel big match, il Grill Park non stecca mai

Il Grill Park Ferrara non stecca neppure all’ultimo match e chiude la fase preliminare con 13 successi in altrettante gare nel Girone A, 9-4 al Bar Duomo che rimane in partita fino al 4-5 grazie alle doppiette di Poltronieri e Fabbri; per il Grill Park triplette di Nigrisoli e Spettoli. La Baracca di Guendalo chiude 2° a -6 dal Grill Park e a +5 dalle terze in classifica. Dopo aver incassato la rete di Zullo, la Baracca di Guendalo si porta sul 4-1 e vince 6-3 contro il Tabacchi Levigatura Marmi: doppiette di Fato e Virgili. Fonderia Zanetti che va sotto 0-1 e 1-2 a fine primo tempo, poi scavalca Exera sul 3-2 e 4-3, ma cede nel finale e perde 4-6. A segno nell’ordine: Letizia, Chili, Nicastro e Schirò per la Fonderia Zanetti; Panzetta nel primo tempo e pokerissimo di un super Bergossi nell’Exera. Il Koi Sushi impone il pari, 5-5, all’Infortunistica Carità che comunque si qualifica per la Serie A. La Casa dei Materassi non si fa sfuggire l’occasione: battendo la Termoidraulica Sgarzi, 3-1 con tripletta di Orsi, sorpassa il Bar Duomo al 7° posto classificandosi per la Serie B.

L’Autocarrozzeria Giudice avanti 4-1, finisce le energie e gli Eroi di Arcadia vincono 6-4 conquistando la Serie C, tripletta di Palmer, Tenani e doppietta di Ziosi. Primo successo per l’Amedeo Barber Shop, 10-4 all’Asso di Cuori, poker di Morina, doppiette di Hendali e Caputo. Le due capostrada del Girone B chiudono la fase preliminare senza problemi. Il Bar La Coccinella affrontava la Longobarda, 5° forza del raggruppamento: 2-0 all’intervallo e 6-2 finale con tripletta di Sgargetta e reti di Maestri e dei fratelli Bosi. Il Bar Nives dilaga nella ripresa e sconfigge 12-3 il Sol de Montalto con pokerissimo di Kupsi e doppietta di Parisi. La New Team tiene a riposo 4 big e si sfalda contro la Taverna di Guendalo, che in classifica aveva 18 punti in meno: 5-0 all’intervallo, poi 7-0 e 9-5 finale, 6 reti di Valentino e 3 di D’Arcangelo per la Taverna di Guendalo. Con il 6-1 al Basilico, la Pizzeria il Botteghino conquista la Serie B, così come il Seven & Montebello, che va al riposo sullo 0-3 contro il Carni e Sapori, doppietta di Boschiero, inframmezzata dal 2-0 di Zanforlin, ma nella ripresa la ribalta con il poker del solito Cioffi e vince 4-3. Il Bar Mattino Ostellato conduce per 4/5 di gara: 2-0, 4-2, 5-3, 6-4 e 7-5, ma subisce 4 reti nel finale e cade 7-9 contro una Tabaccheria del Centro trascinata da Lefons, che ne fa 5, e Caputo a segno 3 volte.

Il Sushi Tokyo infila il 3° successo consecutivo, 5-3 all’Autofficina Lodi: dopo lo svantaggio iniziale a firma Bonelli, doppietta di Fontanesi e nel mezzo le reti di Beccarini, Rollo e Garavello; per l’Autofficina Lodi, 2-4 di Bergamo e 3-5 di Lodi. L’Avis Ferrara batte il Sidun, 8-4, nel big match dell’ultimo turno della fase preliminare del Girone C, ora la classifica recita: Sidun 34, Autocarrozzeria 4 Torri 34 e Avis 33, tripletta di Sorgente, che sbaglia anche un rigore, reti di Crocco, il migliore in campo, Sacco con un delizioso scavetto ad inizio ripresa e Garofalo, doppietta nel finale di Proia; decisiva l’espulsione di Caputo nel Sidun. Goleada dell’Autocarrozzeria 4 Torri, 12-0 all’Hangar con poker di L. Salliu e tripletta di Dybeli. L’Alpha Futting batte, 8-1, il Borgopianura e non fallisce l’accesso alle Serie A chiudendo al 5° posto, tripletta di Simone, doppietta di Monti e reti di Frabbi, Alberti e Zagaria. Rimonta d’orgoglio della Virtus, che conquista così a sua volta la Serie A: sotto 0-3 e 3-4 contro l’Osteria Strabassotti, la spunta 5-4, Voltani e tris di Molinari per l’Osteria Strabassotti; nell’ordine Cabassa, Benelle, Otay, Franchini e Dal Broi per la Virtus. L’impresa di qualificarsi in Serie A per la prima volta nella sua storia, riesce anche al Panificio Porta Romana grazie al 5-3 agli Asini Bradi, match winner Brunelli autore di una tripletta. L’Emilfill rimonta da 2-3 a 5-3 contro la LYB-Fondazione dalla Terra alla Luna condannandola alla Serie B. Tra Siever e Take Away Portomaggiore finisce 1-1, a Bellotti risponde Crepaldi.