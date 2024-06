Calcio a 5 Opes. Esordio positivo per il Bar Nives. Baracca di Guendalo a forza sette

Iniziata la 16esima edizione del torneo Estate Opes, 20 squadre ai nastri di partenza.

Nel Girone A esordio come da aspettative per il Bar Nives che, dopo il 2-0 all’intervallo, si porta

sul 4-0, poi 6-1 e 8-2 contro l’Osteria Strabassotti: tris di Cavina, doppietta di Smajli e timbri di Curci e Bock; doppietta di Corazza per l’Osteria Strabassotti. La New Team fatica ma la spunta sugli Eroi di Arcadia; 1-0, 1-2, 3-2 all’intervallo, 4-2, 6-3 e 6-4 finale con doppietta di Federico Di Maso, reti di Gamberini, Schwoch, Ferrari e Paolo Di Maso; per gli Eroi di Arcadia a segno Pasquini, Marangoni, gran gol di Landi ed infine Tenani.

Nel Girone B colpo solo sfiorato dal Futsal S.p.i.c. che solo nel finale cede contro la super corazzata Grill Park Ferrara che va all’intervallo sul 2-0, poi 3-1 e 4-3 con Mantovani e la tripletta

di Spettoli. Futsal S.p.i.c. che impatta con Otay, Curci su tiro libero e la dopietta di Samjli. Allo

scadere percussione di Sisti e ancora Spettoli firma il soffertissimo 5-4 Grill Park. La Baracca di Guendalo è trascinata dai gol dei nuovi acquisti, poker di Valentino e doppietta di Lupini, poi sigillo finale di Conti nel 7-3 al Carni e Sapori in cui segnano Bertasi, Vergura e Rossatti.

Nel Girone C Il Francolino si aggiudica il big match contro la Pizzeria Ducale che la sblocca con Artioli che è il più lesto ad avventarsi su una palla messa in mezzo e a spedire in porta. La risposta del Francolino arriva con il siluro da sinistra di Bianchi, mentre il sorpasso porta la firma di M. Serafini, che in velocità slalomeggia saltando due difensori e di punta trafigge Pozzati, la rete della sicurezza è di A. Serafini, il quale riceve palla a centro area sfruttando il pressing alto e non ha difficoltà ad aggiustarsi il pallone e a chiuderla sul 3-1.

Esordio ok per l’Hotel Lucrezia Borgia, 11-5, alla Dinamo: pokerissimo di Moraru, doppiette di Alushi e Hincu e timbri di Chiarolanza e Kupsi, 4 assist per Boarini; per la Dinamo tripletta di Ilnytskyy e doppietta di Lypnytskyy.