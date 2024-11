Calcio a 5 Opes. Fast Car soffre ma tiene la vetta. Al Magic Pizza lo scontro al vertice

Nel girone Giara Assicurazioni mantiene la vetta il Fast Car/Cd Costruzioni e lo fa soffrendo le

pene dell’inferno nel big match contro l’Osteria Strabassotti, 2-3 all’intervallo e 8-5 finale con poker di Zouaghi e tripletta di Lanciotti. Tengono il passo il Foto Express, 10-2 alla Termoidraulica Sgarzi, doppiette di Esposito, Gennari e Giordano e timbri di Arenga, Lanzoni e Baroni, gli

Irruentes, 10-4, da 0-3 al 7’ con poker di Pagano e tripletta di Bernardi. Finale che arride al Francolino che la spunta 6-4 contro Exera, tripletta e assist di un super Serafini, a segno anche Schiavina, A. Serafini e Malagutti su punizione. Primi 3 punti per i Vuoiqueikiwi, 8-4 al Seven & Montebello: tripletta di Cara, bellissimo il 2-1 di tacco al volo su lancio del portiere Tesliuk, doppiette di Pirani e Rizzato. Nel girone Edilizia Marchetti il Magic Pizza fa suo lo scontro al vertice con la Giglio con relativa facilità: 8-2 finale. La sblocca Bruggemann, raddoppio di Nutini, doppietta di Kupsi ad inizio ripresa, 5-0 ancora di Nutini, poi Placido, Calzavarini ed infine Moraru; per la Giglio da segnalare la giocata di Schwoch, vince un rimpallo e sinistro all’angolino. Tutti successi larghi: 11-1 del Bar la Coccinella al Cral Petrolchimico, pokerissimo del solito Sgargetta, tripletta di Boarini e doppietta di Maestri. Cinquina anche di Cannizzaro e timbri di Tosi, Bello Dastres e Virgili nell’8-1 della Baracca di Guendalo all’Amedeo Barber Shop; 8-3 del Basilico al Bondeno: Nigrisoli, Artioli, Audino e Mantovani per il 4-0, poi 4-2 all’intervallo e 4-3 ad inizio ripresa. Poi il Basilico rimette le mani sul volante e segnano 2 volte ancora Nigrisoli, poi Spettoli e Di Benedetto.