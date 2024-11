Pagelle. Morosi male. Giannetti peggio. Galligani, soltanto una giocata

STACCHIOTTI 6 Sul secondo gol esce a vuoto ma se il Siena non subisce una lezione memorabile il merito è suo.

MOROSI 5 Non parte nemmeno male ma poi va in sofferenza come tutti e commette errori pesanti.

ACHY 5,5 Ci mette tutto quello che ha ma anche lui non chiude come dovrebbe quando serve.

CAVALLARI 5 Quelli del Trestina sbucano da tutte le parti e Mencagli lo mette in difficoltà.

BIANCON 5,5 Entra quando ormai il Siena è già sotto e può fare poco.

RICCHI 5 Terzino prima, mezz’ala poi ma non è giornata come quasi per tutti i compagni.

PESCICANI 6,5 (foto) Il migliore del Siena per distacco. Segna, va in percussione e lotta come un leone. Sembra proprio non entrarci niente con il resto della squadra e infatti viene sostituito.

DI PAOLA 6 Entra, ci mette corsa e grinta ed è l’unico ad impegnare il portiere avversario.

MASTALLI 5 Funziona poco e sbaglia tanto. Si piazza davanti alla difesa ma non sembra proprio essere a suo agio in entrambe le fasi.

FARNETI 6 Qualche prova di ‘strappo’, un paio di giocate apprezzabili. Sulla bilancia della partita anche lui pesa poco, ma merita un voto di incoraggiamento.

HAGBE 5 Entra quasi in punta di piedi e non incide.

MASINI 5 Fatica a trovare posizione e a produrre una giocata degna di questo nome.

SEMPRINI 5,5 Ci prova con un colpo di testa fuori misura, ma si adegua presto al grigiore generale.

GALLIGANI 5 Un assist e basta. Davvero troppo poco per uno con la sua qualità

GIANNETTI 4,5 Non pervenuto.

BOCCARDI 5,5 Solo qualche timido tentativo.

ALL. MAGRINI 5 Trovi presto la soluzione per rimettere la Robur sulla giusta via.

ARBITRO POLIZZOTTO 6

Un rigore richiesto dal Trestina e uno dal Siena, lui lascia sempre correre e senza fare troppo caso a proteste e ‘svenimenti’ in area.

Paolo Brogi