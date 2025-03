Calcio a 5 Opes. Magic Pizza supera il Basilico. Fast Car e Giglio sono seconde

Nella 5° giornata della Serie A Giara Assicurazioni il Magic Pizza supera anche l’ostacolo Basilico, la sblocca Kupsi su cross di Hincu, a metà tempo arriva il pari di Bersanetti; prima del riposo Moraru regala il vantaggio al Magic Pizza, rasoiata palo-gol. Nella ripresa eurogol del 3-1 in pallonetto di Placido. Forcing finale del Basilico che si concretizza con la rete di Nigrisoli su assist di Sisti, ma il Magic Pizza regge e vince 3-2. Giglio, 3-1 alla Baracca di Guendalo, e Fast Car/Cd Costruzioni, 6-2 al Foto Express con tripletta di Lefons, raggiungono al 2° posto, a -7 dal Magic Pizza, il Bar la Coccinella che osservava il turno di riposo. Il Francolino centra il primo successo, 3-2 agli Irruentes, decisivo Bertoncelli, alla prima apparizione stagionale, con 2 gol e 1 assist.

In Serie B Edilizia Marchetti ottimo primo tempo della capolista Exera contro il Carni e Sapori, 3-0 in 14’, Tagliati, Panzetta e Pedarzini e 4-1 all’intervallo ancora di Tagliati. Ripresa dominata dal Carni e Sapori che, però, trova la via del gol solo 2 volte, con Gozzi e Vullo, vince Exera 4-3. Il Tabacchi Levigatura Marmi si porta sul 2-0 con Colletto e Pirani, ma l’Osteria Strabassotti pareggia prima dell’intervallo, Molinari e Rosini; nella ripresa sorpasso a firma Artioli e 4-2 ancora di Rosini, nel finale inutile soddisfazione personale del 3-4 per Negri. La Pizzeria Zadrima fa 5 su 5, ko anche l’Autocarrozzeria Giudice, 3-1 con protagonista Ferrarato, doppietta e assist, per Caselli. Goleada dell’Autofficina Lodi, 12-4 al Sant’z la Barberia, 6 reti di Perina e pokerissimo di Holzl.

In Serie C Siever Plant Engineering il Vuoiqueikiwi sgambetta la capolista Bondeno, 5-4: Soriani, Favaro, Chiccoli, Bellucci e Sinjari, per il Bondeno tripletta di Caldare. Primo successo per il Futsal Spic, 5-4 al Cral Petrolchimico, doppiette di Impellizzeri e Cavallaro. Seven & Montebello che sembra essere in controllo nel big match contro la Termoidraulica Sgarzi dopo il 2-0, 3-1 all’intervallo e 4-2 ad inizio ripresa, ma lo Sgarzi agguanta i rivali fino al 5-5. La decide Tralli in mischia.