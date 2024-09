Calcio a 5. Per l’Atletico Rossini 25 anni di successi

Una bella storia di successi sportivi e di amicizia. L’Atletico Rossini 1999 festeggia i 25 anni di attività e vince in estate il ‘Torneo Senza Fiato’, organizzato dalla Play League. In finale ha la meglio sul Milady Gold per 6-3 con grandi protagonisti sia la vecchia guardia che i giovani. Questo risultato è solo l’ultimo di un percorso che dura dal lontano 1999, con 25 anni di gloriosa attività e la storia va avanti per la stagione sportiva 2024/25. "Era il lontano 1997 - afferma il portiere e vicepresidente Giulio Benelli - ed un gruppo di musicisti della Filarmonica Rossini di Firenze, accomunati dalla passione per il pallone, decisero di fare delle amichevoli di calcio a 5 all’impianto Bologna al Piazzale Michelangelo. Nel 1999 il gruppo prese parte al campionato amatoriale al New Zodiac. Di quella squadra sono rimasti tre storici fondatori e giocatori: il capitano di mille avventure Mannelli (1974), il portiere sempre fedele ai colori sociali Benelli (1983) ed il sempre verde laterale Andreucci (1971)".

Tante le figure storiche, in particolare Cappelletti, prima giocatore e ora allenatore; nelle ultime stagioni molto bene Volpe (una vita nel calcetto di alto livello) e Langone (con trascorsi nell’Empoli di Spalletti in serie A nel 1998).

"L’obiettivo è sempre stato quello di fare gruppo - precisa il presidente Leonardo Mannelli - e siamo riusciti ad unire e fare stare insieme anche quattro generazioni diverse, quest’anno in squadra anche babbo e figlio. Nel calcio a 5 siamo società storica. Ritengo l’amicizia e il campanilismo il segreto della longevità.” Ecco la rosa dell’Atletico Rossini 1999 di questi ultimi due anni, con volti nuovi nei tornei estivi: Leonardo Mannelli, Giulio Benelli, Gianni Andreucci, Riccardo Cappelletti (allenatore), Alessandro Pucci, Andrea Benigni, Alessandro Valpiani, Giovanni Campanile, Antonio Campanile, Carlo James Mitrado, Ettore Vecchi, Giacomo Graziani, Fabio Graziani, Lapo Calamai, Alessandro Gori, Mattia Sani, Massimo Andreoni, Andrea Franco Nicolò,Vincenzo Langone, Stefano Volpe e Martinez Romeo Gonzales.

Francesco Querusti