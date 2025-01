Calcio a 5. Pirotecnico 5-5 per l’Atletico Fucecchio

Un pari esterno e una sconfitta casalinga è il bilancio delle due squadre fucecchiesi nella prima giornata di ritorno di Serie C1. Nel remake della finale di Coppa Toscana persa ai supplementari, l’Atletico Fucecchio esce indenne da San Giovanni Valdarno, vedendosi pareggiare sul 5-5 nei 30 finali: doppietta del giovane Cascella e reti dei gemelli Gianmarco e Lorenzo Magini e di D’Alcamo.

Niente da fare invece al palasport di Fucecchio per la Vigor, superata a domicilio dai forti senesi de Le Crete, nonostante il 2-0 del primo tempo. Un blackout in avvio di ripresa costa infatti il sorpasso degli ospiti che, dopo tre grosse chance di 3-3 fallite dalla Vigor, dilagano fino al 4-9 finale (tripletta di Qevani e centro di Fejzaj per i fucecchiesi). L’Atletico sale così al quarto posto solitario con 25 punti mentre i ‘cugini’ restano al settimo a quota 19.