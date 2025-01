Calcio a 5. Potenza Picena ko a Lucrezia, blitz in Abruzzo del Cus Macerata

Niente da fare in serie A2 per Potenza Picena, vince e fa sognare in serie B il Cus Macerata. L’ultimo fine settimana di gennaio nel calcio a 5 è appena andato in archivio con la sconfitta 7-2 patita dalla Kappabi in casa del Bulldog Lucrezia. Troppo più forti i "cagnacci" come spiegava alla vigilia anche la classifica, però troppo ampio pure il divario visto che i potentini nella ripresa erano sotto 4-2 (reti giallorosse di Belleggia e Babucci) e hanno avuto la ghiotta chance per arrivare a meno uno dagli avversari. Mentre i rivali hanno consolidato la terza posizione in classifica, in fuga il Real Fabrica capolista... i potentini ora sono terz’ultimi, + 3 sulla zona a rischio.

In serie B Recanati la seconda giornata di ritorno significava per Recanati osservare il suo turno di riposo, mentre il Cus Macerata è sceso in campo in Abruzzo. Nel grande PalaSenna gli universitari hanno messo in atto un’altra prestazione magistrale dal punto di vista atletico e tecnico-tattico, sconfiggendo 0-5 gli avversari. Il blitz in casa del fanalino di coda è valso il sesto risultato utile consecutivo a riprova dell’eccellente momento che sta vivendo il collettivo di Zampolini. In classifica il Cus è balzato al 4° posto con 19 punti, scavalcando proprio Recanati (16) e probabilmente è un peccato per gli universitari doversi fermare il prossimo fine settimana per il turno di riposo.

Andrea Scoppa