Calcio a 5 Serie A femminile. Kick Off, ecco i rinforzi. Donadoni e Lundtröm per cambiare marcia

SAN DONATO (Milano)

Dopo quasi un mese senza match, domenica ritorna la Serie A di calcio a 5 femminile e la Kick Off. Il campionato è fermo dal 17 dicembre, quando il club lombardo vinse per 2 a 0 con l’Atletico Foligno. L’ultimo successo del 2023 ha chiuso un inizio di stagione da dimenticare. La formazione di Riccardo Russo è ottava, appena fuori dalla zona retrocessione con 9 punti. A pesare sono le otto sconfitte stagionali contro le tre vittorie a cui si aggiungono 34 reti subite e 19 fatte. L’affermazione contro il Foligno di dicembre ha interrotto un digiuno che durava dal 29 ottobre, ultimo match da tre punti. Nonostante qualche giorno di lavoro, quindi, il lungo break, dovrebbe aver aiutato le lombarde a sistemare ciò che in questa prima parte dell’anno non ha funzionato. Non a caso sono arrivati due rinforzi.

Da pochi giorni è stata acquistata Erika Donadoni, difensore classe 2004 e poi Linda Lundtröm attuale capitano della Nazionale svedese di Futsal Femminile. L’esperienza della giocatrice, nata nel 1992, potrà essere preziosa sia per l’allenatore che per le compagne. La Lundtröm, inoltre, trova in squadra pure la connazionale Stegius, una delle poche note positive del club in questo inizio d’anno. L’attaccante è la miglior marcatrice di San Donato con Lanziloti. Un primo banco di prova per i nuovi innesti sarà la sfida di domenica contro il TikiTaka.

Giuliana Lorenzo