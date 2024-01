Calcio a 5 serie A2 Il Russi pareggia e non decolla

Ancora imbattuto in casa il Russi calcio a 5 che pareggia 4-4 con Prato al PalaValli nella prima giornata di ritorno. Non perde ma non vince neppure e i 3 punti tra le mura amiche mancano addirittura da fine ottobre: con 5 pareggi la squadra di Simone Bottacini è quella con il maggior numero di segni X in campionato. La partita è vibrante, aprono le marcature per i padroni di casa Cianciulli e Babini ma come spesso succede, invece di chiudere il match gli arancioni si fanno rimontare, dai gol di Martini e Marangon il primo tempo si chiude 2-2. Nella ripresa Russi ancora in gol con Babini (3-2). I ravennati sfiorano il gol del ko ma incredibilmente vanno sotto 3-4 (Sosa e Beluco). Bottacini si affida al quinto di movimento e il Russi segna con Michelacci che sfrutta magistralmente un assist di Bolotti e segna il 4-4 che resta sino al termine malgrado la traversa di Sosa e un tiro a fil di palo di Spadoni. Risultati serie A2, girone B (12ª giornata): Real Fabrica-Potenza Picena 4-2, Dozzese-Grosseto 6-2, Russi-Prato 4-4, Ternana-H. Roma 3-3, Bfc-Buldog 2-1. Riposa: R. Emilia.

Classifica: Ternana 26, Dozzese 25; Bfc, R. Emilia 20; P. Picena 17; R. Fabrica 13; H. Roma 12; Russi 11; Grosseto, Prato 10; Buldog 6.

u.b.