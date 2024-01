Calcio a 5 serie B. Mattagnanese in grande ritmo. Il Real Casalgrande si arrende

Bella prestazione della Mattagnanese di Borgo San Lorenzo che batte 3-1 la Real Casalgrandese, nella prima giornata di ritorno. La Mattagnanese ha fatto un primo tempo importante che doveva chiudere con più vantaggio e invece i troppi errori sotto porta hanno costretto la squadra a qualche sofferenza di troppo sul finale. La gara con la Casalgrandese è stata una preziosa vittoria per la Mattagnanese, con la squadra di Quartani che non ha lasciato molte opportunità ai rossoblu emiliani. Dall’inizio i mugellani impongono il loro gioco tenendo il Real sotto pressione andando in vantaggio con Nardi nella prima frazione di gioco.

Nella ripresa la Mattagnanese non cambia schemi di gioco ed arriva il meritato raddoppio ancora con Nardi che sale a 11 reti nella classifica cannonieri. La Casalgrandese però non ci sta e spinge per cercare di riagguantare la partita e gioca la carta del portiere in movimento, che dà i suoi frutti con il gol che riapre la sfida. La Mattagnanese soffre, ma stringe i denti e arriva la rete del 3-1 di Ed Daudy che decide l’esito dell’incontro. La vittoria permette ai borghigiani di rafforzare il terzo posto in classifica.

Da segnalare l’assenza di Gravina per un problema muscolare che dovrebbe risolversi in settimana, in vista del doppio difficile impegno a Prato (coppa e campionato) contro l’Italgronda Futsal Prato di Massimo Zudetich. Si gioca sabato 20 gennaio e poi in Coppa Italia mercoledì 24 gennaio.

F. Que.