Calcio a 5 serie b. Mattagnanese, sorpresa Boca. Livorno vince sul filo di lana

Nel campionato nazionale di calcio a 5 serie B sorpresa di Pasqua poco gradita per la Mattagnanese. I borghigiani sono stati superati 6-5 dal Boca Livorno. Una bruciante sconfitta all’ultimo secondo di gioco contro un ottimo avversario. Una bella partita, giocata a viso aperto da entrambe le squadre, con la testa rivolta alla zona play off. "Sicuramente potevamo fare meglio - afferma il presidente Tommaso Quartani - soprattutto sul 4-3 a nostro favore, quando abbiamo avuto alcune palle importanti per chiudere la partita. Ma questo è il futsal e dobbiamo fare i complimenti alla compagine livornese, per aver creduto fino in fondo a far propria la partita. Questo gli consente di scavalcarci al 3° posto in classifica. Ma niente è perduto, il nostro obiettivo play off è comunque vicino e dobbiamo assolutamente conquistarlo alla prossima partita".

Domani la Mattagnanese giocherà in casa al PalaCipriani di Borgo San Lorenzo (inizio ore 16) contro la formazione del Levante e sarà un match point per i primi posti della graduatoria. L’ingresso al pubblico è gratuito. La classifica: Futsal Pontedera 48, Italgronda Futsal Prato 38, Boca Livorno 35, Mattagnanese Bsl 34, Real Casalgrandese 30, Bagnolo C5 29, Futsal Sangiovannese 29, Balca Poggese 27, Arpi Nova Campi Bisenzio 22, Vigor Fucecchio 19, Levante Futsal 15, Sant’Agata 11.

F. Que.