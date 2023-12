Calcio a 5 serie C, due rinforzi per il Forlì: torna il portiere Ravaioli

Due colpi di mercato in vista del girone di ritorno per il Forlì Calcio a Cinque Oleodinamica. Il ds Ghirelli ha rinforzato la rosa di mister Mingozzi col pivot Michele Giagnorio, classe 1986 che approda in biancorosso dalla Dozzese (anno scorso fu artefice della promozione in A2). Nativo di Chieti, il neo acquisto ha vestito le maglie di Imolese, Castel San Pietro, Osteria Grande, Villafontana, X Martiri, Aposa ed Alfonsine. Il secondo acquisto è il portiere Nicolò Ravaioli (nella foto), classe 2001, forlivese cresciuto nel vivaio della società: ha militato con l’under 19 e,

in prima squadra, in serie B. Dopo la prima parte di stagione lontana dai parquet (per motivi di lavoro), l’estremo difensore torna in biancorosso per contribuire alla salvezza della squadra della sua città.

Il girone di ritorno della C1 vedrà la squadra forlivese in campo sabato 13 gennaio in trasferta sul campo del Montale Rangone Modena.

f. p.