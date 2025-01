Calcio a 5 Serie C1. Atletico Fucecchio, beffa nel finale. Sconfitta 5-4 ai supplementari

Per il terzo anno di fila l’Atletico Fucecchio si è qualificato alle final four di Coppa Toscana, ma dopo la sconfitta ai rigori lo scorso anno in quella di C2 i biancorossi hanno dovuto rimandare l’appuntamento con il trofeo anche quest’anno in C1. Dopo aver piegato 2-1 in semifinale La 10 Soccer Livorno, nella finalissima i ‘Colchoneros’ si sono infatti arresi ai supplementari alla corazzata San Giovanni. Contro i labronici, prova di grande compattezza e determinazione, il team di Perretta ha prevalso grazie a un gol a tre minuti dalla fine di Cascella, dopo che gli avversari avevano pareggiato prima dell’intervallo l’iniziale vantaggio di Gianmarco Magini. Questa la formazione biancorossa: Tommasino, Magini G., Moriani, Cripezzi, Magini L., Borea, Brancati, Montalbano, Frediani, Zito, Buggiani, Cascella.

Anche l’ultimo atto comincia nel segno dell’Atletico Fucecchio, che grazie ad un inserimento di Lorenzo Magini e ad un tiro di punta di Zito chiude avanti 2-0 il primo tempo. Dopo l’intervallo i valdarnesi impiegano meno di sei minuti per ristabilire la parità, poi un guizzo di Gianmarco Magini vale il nuovo vantaggio dell’Atletico, che grazie al palo e alle parate di Tommasino regge fino al 18’, quando Zago sigla il 3-3. Nel finale l’Atletico torna avanti per la terza volta con bomber Frediani, ma a soli 40 secondi dal triplice fischio finale si vede raggiungere di nuovo per il definitivo 4-4 che porta le squadre ai supplementari. E qui, dopo che lo stesso Frediani sfiora due volte il quinto gol, è San Giovanni a trovare il guizzo vincente con Masini. Nel secondo extra time l’Atletico prova a reagire, ma complici le due espulsioni di Gianmarco Magini e Frediani non può nulla. Ecco i protagonisti della finale: Tommasino, Gaitan, Magini G., Cripezzi, Magini G., D’Alcamo, Brancati, Montalbano, Frediani, Zito, Pintus, Cascella.

Si.Ci.