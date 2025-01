‘Gemellaggio’ Santarcangelo-Atalanta. Semprini dona la maglia della Dea al sindaco Sacchetti

La numero uno del sindaco Sacchetti. È quella che Marco Semprini, santarcangiolese doc, segretario generale dell’Atalanta, ha regalato al primo cittadino di Santarcangelo. Un incontro, quello avvenuto durante le festività natalizie in Comune, arrivato dopo la menzione speciale riservata a Semprini dal sindaco il 21 dicembre scorso nell’ambito della consegna dell’Arcangelo d’oro. "Per i prestigiosi successi – recita la motivazione – ottenuti da segretario generale dell’Atalanta, la scorsa primavera prima squadra italiana a vincere l’Europa League e anche grazie a lui legata allo Youth Santarcangelo che ne è una delle scuole calcio". Il dono della maglia nerazzurra dei bergamaschi sottolinea tra l’altro il legame calcistico tra la società sportiva santarcangiolese e quella bergamasca, nato su iniziativa dello stesso Young Santarcangelo che dalla stagione 2022-23 è partner di Atalanta per lo sviluppo del settore giovanile.

"Ringrazio Marco Semprini per avermi donato la maglia dell’Atalanta con il numero 1 – dice il sindaco Filippo Sacchetti – Una sorpresa che non mi aspettavo e che mi ha fatto molto piacere. La storia di Semprini, che abbiamo voluto raccontare anche durante il saluto di fine anno, rappresenta molto bene quella di tante persone che partendo da Santarcangelo si ritagliano un ruolo di rilievo a livello nazionale o internazionale per i loro meriti professionali o di altra natura. Storie che, oltre a renderci molto fieri, non fanno che arricchire il vissuto della nostra comunità, anche perché spesso si mantiene comunque un legame forte con la città, come nel caso dei figli di Marco che giocano nello Young Santarcangelo, diventato anche grazie a lui una delle scuole calcio dell’Atalanta". Un legame speciale quello tra l’Atalanta e la provincia di Rimini. Sono, infatti, diversi i romagnoli che sventolano la bandiera della nostra terra a Bergamo. In campo, a difendere i pali della Dea, c’è il riminese Marco Carnesecchi. Nella stanza dei bottoni c’è il riminese, riccionese d’adozione (nominato qualche mese fa Ambasciatore di Riccione nel mondo), Gabriele Zamagna, ex giocatore e dirigente del Rimini e da anni, ben 14, dirigente sportivo dell’Atalanta con la famiglia Percassi.