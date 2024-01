Calcio a 5 serie c1. Lo spagnolo Rios rinforzerà il Forlì

Terzo innesto di mercato per il Forlì calcio a cinque. Il ds dei biancorossi Ghirelli ha portato a termine il tesseramento dello spagnolo Alejandro David Jaime Rios (foto) che sbarca a Forlì dallo Sporting Tau, compagine di Lucca che partecipa al campionato di C1 nel girone toscano. Nato a Malaga nel 1998, Rios è al suo primo anno in Italia dopo aver disputato diversi campionati disputati i Spagna. "Voglio sfruttare al massimo questa opportunità – ha dichiarato il laterale offensivo –. Cercherò di integrarmi nel nuovo gruppo per dare il mio contributo nel raggiungere gli obiettivi".

Sul fronte delle cessioni Nicolò Casetti è rientrato a titolo definitivo al Santa Sofia, che sta lottando per salvarsi in serie C2. Il Forlì tornerà in campo sabato 13 gennaio sul parquet del fanalino di coda Montale Rangone Modena.