Calcio a 5 Serie C2. Serata di derby, c’è Atletico-Limite

Turno pre-pasquale quanto mai affascinante nel girone B di Serie C2 regionale: stasera alle 21.30 all’impianto Aca di Fucecchio è infatti in programma il derby tra i padroni di casa dell’Atletico e il Limite e Capraia. Siamo alla terzultima giornata della regular season e i biancorossi fucecchiesi guidano la classifica con 67 punti, a più 3 sul Timec. Sulla carta quello odierno è un match che appare senza storia visto che i ’colchoneros’ hanno il doppio dei punti dei giallorossi limitesi, attualmente settimi a quota 24, ma all’andata la squadra di coach Gargelli ebbe la meglio per 4-2. Sicuramente i ragazzi di Perretta arrivano a questo confronto sulle ali dell’entusiasmo dopo l’11-0 rifilato a Signa a La Querce, grazie alle triplette di Zito e Frediani (capocannoniere del girone con 48 reti), alla doppietta di Gianmarco Magini e alle reti di Brancati, Lorenzo Magini e Moriani. Il Limite e Capraia è invece reduce dal 2-2 colto in casa contro l’Olimpia Pistoiese. Le due reti locali sono state segnate da Vannini e Calugi. I limitesi non hanno ormai più ambizioni di play-off, ma proprio per questo possono giocare ’liberi’.