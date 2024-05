Calcio a 5. University League, si gioca in via Gramicia

Prenderà il via lunedì negli impianti cussini di via Gramicia, la University League di calcio a 5, torneo patrocinato dall’Università di Ferrara e riservato agli studenti del nostro ateneo con un massimo di 2 atleti “fuori quota” non Unife. Come per il recente “Street basket”, lo scopo è quello di creare un momento istituzionale di aggregazione fra gli studenti in particolar modo i fuori sede, che sarebbero così aiutati nelle relazioni in un contesto per loro non familiare.

Saranno 16 le squadre al via che si affronteranno in una prima fase a gironi, cui seguirà un tabellone ad eliminazione diretta che porterà alla finalissima di inizio giugno per lasciare poi spazio ai lavori che riguarderanno gran parte dell’impiantistica.

La prima giornata vedrà in campo il girone A con questi incontri a partire dalle 19,30 nella palestra 1 di via Gramicia.