Calcio a 5. Versilia in testa in C1. C2: Viareggio insegue

Chiudere l’anno in testa. Il Versilia lo fa, mentre Futsal Viareggio e Atletico Viareggio ci sono vicinissimi.

Serie C1. Con un tennistico 6-1 il Versilia si sbarazza della Virtus Calcio Poggibonsi. Tris di Tintori, doppio De Angeli e acuto di D’Onofrio. Nonostante l’euforia Matteo Paperini predica calma: “Il campionato è ancora lungo, dobbiamo restare concentrati fino all’ ultima giornata”.

Classifica: Versilia 41; Futsal Torrita 37; Monsummano 36; Città di Massa 28; Alberino 27; San Giovanni e Sporting Tau Futsal 25; Ibs Le Crete 18; Five to Five, Virtus Calcio Poggibonsi e Verag Villaggio 14; La 10 Soccer 11; Deportivo Chiesanuova e Gf Rione 9; Firenze 8.

Giovanili. La Under 19 del Versilia batte 5-4 San Giovanni con Ganovelli, Lippi, Duccini, Polloni e Ferrari. Bene anche la Under 15 che batte il Futsal Pistoia in trasferta grazie alle reti di Francesconi 2, Barsanti, Selis ed una autorete.

Serie C2. Il Futsal Viareggio fa un sol boccone, nel derby, dell’Atletico Viareggio. Il 13-1 finale non lascia spazio a dubbio alcuno. Al festival del gol partecipano Ricci 4, Iodice 3, Ratti 3, Petri, Amadei e Laras. Anche Samuele Bonuccelli però predica calma:”Chiudiamo il girone di andata con una vittoria importante nel derby e con una posizione di classifica che ci fa sorridere. Però non dobbiamo abbassare la concentrazione perché non abbiamo fatto ancora niente. Abbiamo un girone di ritorno difficilissimo da affrontare”. Chiude bene anche il Massarosa che sbanca il parquet del Montalbano Cecina 6-3. Tonelli 2, Roggio 2, Polloni e Rosata a referto. “Partita combattuta, ma con una grande prestazione - argomenta Matteo Panconi - l’abbiamo fatta nostra. Complimenti al portiere Marioni, capace di respingere due rigori”.

Classifica: Futsal Lucchese 35; Futsal Viareggio 34; San Frediano 31; Cus Pisa 28; Futsal Massa 25; Massarosa e Margine Coperta 23; Quattro Squadre 22; SecurJob e Montalbano Cecina 14; Toringhese 13; Atletico Viareggio 8; Toringhese 7; Giovani Granata Monsummano 4; Elba 3.

Sergio Iacopetti