Calcio a 7: campionato serie A promosso da Msp. Beyfin Rocca sorride. E’ la capolista 2023

E’ il Beyfin Rocca Tedalda a chiudere il 2023 in vetta al campionato di serie A di calcio a 7 promosso dall’Msp.

La capolista consolida il primato nell’ultimo match dell’anno andando a imporsi 3-1 sul Prato Ecologia. Una sfida di vertice visto che gli avversari sognavano di tornare in corsa per il podio con una vittoria, e che invece ha visto imporsi la capolista che così vola a quota 22 punti, chiudendo l’anno con 7 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Tre le lunghezze di vantaggio sul duo di inseguitrici, Real Mentescarsi e Mezzana Club, entrambe vincenti nell’ultimo turno della massima serie. Il Real supera 5-2 il Naif, mentre il Mezzana si impone 3-1 sul Culligan. Ai piedi del podio troviamo il Manchester, reduce dal 9-1 rifilato all’Aggarganella, e a quattro punti dal primato detenuto dal Beyfin.

Da sottolineare il peso specifico del successo del Mezzana Club che ha superato il Culligan quinta forza del girone. Scorrendo risultati e classifica, da annotare il colpo del Miaf che chiude in bellezza l’anno battendo 8-3 l’Fc Puccini, mentre La Briglia cade al Galleni per 5-3 al cospetto del Ginga Futebol Clube. In questo modo i valbisentini restano penultimi, davanti solo a Le Barbie 1312.