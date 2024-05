Calcio a 7, dopo anni di stop la squadra del quartiere torna in campo centrando subito una vittoria. Sarzanello, rinasco e...vinco subito

Il successo ottenuto nell’ultima sfida ha lanciato l’Asd Sarzanello sul palcoscenico della seconda serie del campionato di calcio a 7 Uisp. La formazione sarzanese ha superato 2-1 il Monti di Licciana grazie alle reti di Lucignani e Delfini ottenendo l’importante traguardo, raggiunto dopo pochi anni dal ritorno all’attività. Il calcio nel quartiere sarzanese è infatti rinato dopo diversi anni di ’riposo’ ed è stato davvero per gioco, grazie agli appuntamenti fissati la domenica mattina al campetto ’Luciano Conti’ dell’area verde. Dalle partitelle sempre più partecipate tra tanti amici e ex giocatori della formazione amatoriale, è nata l’idea dell’iscrizione al campionato a 7, supportata da un gruppo dirigente composto dal presidente Riccardo Falcinelli il vice presidente Roberto Filattiera, segretario, allenatore, factotum Massimo Conti e dal direttore sportivo Daniele Giannarelli. Il direttivo è composto inoltre da Alessandro Lipilini, Alessandro Odaglia, Andrea Conti, Maria Grazia Quadrelli. La squadra ha rispolverato i vecchi colori biancorossi usata negli anni 80 squadra nel campionato amatoriale. La nuova formazione è composta da Alessandro Odaglia, Francesco Lucignani, Gianluca Grassi, Matteo Isoppo, Andrea Conti, Lorenzo Di Casale, Davide Delfini, Keoma La Rana.

Per Sarzanello lo sport non è soltanto legato al calcio: il direttivo del centro sociale ha in programma l’organizzazione di una gara podistica della di 8 km attraversando il quartiere per salire alla Fortezza e poi arrivare all’area verde. Il primo memorial podisitico sarà intitolato a Luciano Conti promotore di tante iniziative, non soltanto sportive, a Sarzanello negli anni 80 e 90. Senza dimenticare che il quartiere è stato per anni la ’casa’ del Pedale Sarzanese, storica società ciclistica che da anni porta avanti i colori biancazzurri. Per festeggiare la promozione squadra e dirigenti si ritroveranno venerdì alla Baracca dell’Aviatore di San Lazzaro.