Calcio a 7 Serie A. Beyfin Rocca Tedalda è campione. Si aggiudica il campionato Msp

E’ il Beyfin Rocca Tedalda a vincere il campionato di serie A di calcio a 7 organizzato dall’Msp. Il titolo arriva con l’ultima affermazione per 10-4 sull’FChill, che porta la capolista a quota 74 punti, frutto di 24 vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Tra l’altro con una differenza reti di +103 gol. Un campionato vinto in maniera netta con otto lunghezze di vantaggio sulla più diretta inseguitrice, il Manchester, reduce dal 4-2 su La Briglia. Ancora più netta la distanza dal gradino più basso del podio, occupato dai Real Mentescarsi, staccati di ventuno punti dal vertice nonostante il 10-3 dell’ultimo turno ai danni dell’Fc Puccini. Questi i risultati degli altri match: il Miaf si impone 4-2 sull’Aggarganella, mentre il Ginga Futebol Clube cade 3-2 su Le Barbie 1312. Tutto facile per la Prato Ecologia con il 5-1 ai danni del Panchester United, mentre finisce in parità 5-5 il match fra Naif e Mezzana Club. Il Culligan perde 6-1 contro i Desturbo.