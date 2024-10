Calcio a cinque. A Lugo è nata la squadra femminile

All’interno della società polisportiva dilettantistica Lugo 1982 è nata una squadra di calcio a cinque femminile che quest’anno partecipa al campionato del Csi. La prima partita della squadra è stata giocata il 4 ottobre, mentre per i lughesi che vorranno vedere una partita in casa l’appuntamento è alla tensostruttura di Madonna delle Stuoie oggi alle 21. Al momento la squadra è composta da 16 ragazze, che si allenano insieme da aprile: una squadra nata grazie anche all’interessamento dell’Ufficio Sport del Comune di Lugo, che con un efficace passaparola ha raccolto diverse adesioni. La polisportiva Lugo 1982 si sta invece occupando degli aspetti organizzativi e amministrativi. "Affrontare una stagione è anche costoso e dobbiamo ringraziare il nostro mister Andrea Tabanelli che ci segue in maniera del tutto volontaria, la società e i nostri sponsor che ci

supportano su tutto – raccontano Marika Di Nella e Valeria Tafuri –ma gli sforzi non sono mai abbastanza quindi se qualche attività o azienda ci volesse dare un ulteriore contributo a sostegno del nostro progetto sarebbe per noi molto importante".