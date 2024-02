Calcio a cinque. Il Modena Cavezzo riceve il Pordenone

Dopo due settimane di sosta forzata fra stop della Serie A Elite e turno di riposo torna in campo il Modena Cavezzo (terz’ultimo ma a +13 sull’Altovicentino) che alle 18 riceve il Pordenone secondo della classe nella 6^ di ritorno: per coach Sapinho out Jezin e Dudu Costa per squalifica.

Le altre: Leonardo-Lecco, Elliedì-Petrarca, Fenice-Altovicentino, Pistoia-Mestre, Altamarca-Cdm, rip. Pagnano.

Clas. Petrarca 39, Pordenone 36, Altamarca 32, Cdm 31, Leonardo 29, Elledì 28, Lecco 25, Mestre 23, Pagnano 22, Fenice 18, Modena Cavezzo 17, Altovicentino 4, Pistoia 3.

In Serie C1 (6^ di ritorno) il Sassuolo terzo a -4 dal tandem di vetta gioca alle 14,30 a Crevalcore (bolognesi a -3), il Montale che è tornato al successo è di scena alle 15,30 a Medicina con la capolista Villafontana. In C2 (5^ di ritorno) la capolista Pro Patria San Felice dopo 12 vittorie di fila gioca a Castelnovo Sotto alle 15 sul campo dello Shqiponja terzo a -8, alle 15 il Nonantola riceve il Molinella e alle 15,30 l’Emilia Futsal gioca a Ferrara col Ludovico.