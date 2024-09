Calcio a Cinque. La Pro Patria dilaga in Coppa. Sorridono anche Emilia e Nonantola La stagione del futsal regionale inizia con tre vittorie su tre per le squadre modenesi. La Pro Patria San Felice vince 7-1, il Baraccaluga travolge il Gatteo 6-2 e il Nonantola batte L’Eclisse 3-2. Amichevole positiva per il Modena Cavezzo che sconfigge il Parma 6-1.