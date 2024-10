Calcio a Cinque. Mc travolto in casa dai Saints. Pro Patria sfiora soltanto il colpo

Arriva al PalaCavezzo la prima sconfitta del Modena Cavezzo, che cede 6-3 ai Saints Milano (a sorpresa a zero punti prima di ieri) e perde la vetta di A2 Elite. Una gara nata male per il ko di Amarante dopo 3’ (fastidio alla coscia) che ha visto i gialloblù rimontare due volte con Ben Saad e Aieta (2-2) l’allungo dei lombardi, che prima del riposo hanno trovato il 3-2 su rigore. Nella ripresa la sliding door col fallo da rigore su Dudu Costa trasformato dagli arbitri in punizione dal limite, preludio ai due gol dei Saints (5-2) che hanno indirizzato la gara. La squadra di Checa ha accorciato a 12’ dalla fine con Ben Saad dopo lungo assedio col portiere di movimento, ma il -1 non è arrivato e così in contropiede i milanesi hanno chiuso i conti con la sesta rete. Clas. Mantova e Elledì 9, Fenice, Altamarca, Modena Cavezzo e Pordenone 6, Cdm 4, Leonardo, Saints, Maccan, Lecco e Rovereto 3, Cesena 1, Ol. Verona 0.

Serie C1. La Pro Patria San Felice rimonta sul 5-5 il Gatteo a Bagnarola di Cesenatico, fallendo col El Madi a 18 secondi dalla fine il libero che poteva regalare i tre punti e resta seconda a -3 dal Baraccaluga. Giallorossi avanti con Degli Esposti, nella ripresa un black out fa scappare i romagnoli sul 3-1, ripresi da Salerno ed El Madi, poi i due scatti di casa (4-3- e 5-4) vengono azzerati da Salerno ed El Madi fino al 5-5 che non cambia più. Niente da fare per il Sassuolo (in gol Charari) che cede 3-1 in casa al Parma.

Serie C2. Col 4-0 su L’Eclisse l’Emilia Futsal approfitta del riposo del Montale per prendersi la vetta: decidono Hdioued (2), Roggiani e Venturelli. In casa il Nonantola pareggia 3-3 (Boccia, Piccinini, Lieto) con il Phoenix Cavriago.

Serie D. Lo United Carpi capolista fa 4 su 4 sbancando 8-3 il campo dello Junior Finale grazie a Boadu (3), Grazian (2), Gilioli, Iazzetta e Salvaterra e resta a +3 sulle seconde fra cui lo Sporting Modena (foto) che travolge 9-2 la Castiglionese (tris di Belmkhair, Landi, Zinoubi, Celotto, Bouabid e Delfino). Niente da fare per Terre di Castelli (1-5 a Correggio con la Virtus) e Canarini 1912, sconfitti 6-0 a Bologna. d.s.