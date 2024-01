Calcio a cinque. Russi, che occasione persa. Con Roma finisce in parità

Deve accontentarsi di un solo punto, il Russi nell’ultima giornata d’andata del girone B della serie A2. Infatti, al PalaValli va in scena una spettacolare sfida con l’History Roma 3Z che termina con un roboante 8-8. Più recriminazioni che soddisfazione per i Falchetti che si trovano a condurre 3-0 (doppietta di Cianciulli e Babini) prima di venire raggiunti sul 3-3 e aver chiuso il primo tempo comunque in vantaggio 5-4 grazie ai due gol di Michelacci e Zamboni. Per gli ospiti i quattro gol portano la firma di Rossi, Ciciotti, Paolini e Giubilei. Anche nella ripresa le difese soffrono: prima Michelacci porta Russi sul 6-4, poi Ciciotti e Cerchiari pareggiano nuovamente sul 6-6. Il tecnico ravennate Bottacini non si accontenta e gioca la carta del portiere di movimento: viene premiato dal terzo gol di Michelacci sul secondo palo.

Ma il pareggio di Cerchiari riporta la parità (7-7): segna Beltrami e riporta Russi avanti 8-7. Ora sono gli ospiti a giocarsi il quinto di movimento ma serve un tiro libero di Giubilei – fallo di Michelacci – per consentire ai romani di trovare il definitivo 8-8. Risultati serie A2, girone B (11ª giornata): Dozzese-Prato 2-1, Ternana-Buldog 5-2, R. Emilia-P. Picena 8-2, Russi-H. Roma 8-8, R. Fabrica-Grosseto 6-1. Riposa: Bfc. Classifica: Ternana 25, Dozzese 22; R. Emilia 20; Bfc, P. Picena 17; H. Roma 11; Russi, R. Fabrica, Grosseto 10; Prato 9; Buldog 6.

u.b.