Calcio a cinque serie b. Doppio colpo della Mernap. Arrivano Di Maio e Hassane

Si chiude con due acquisti il mercato della Mernap, arrivati a pochi giorni dall’inizio della stagione. I faentini, che domani si radunano a Granarolo Faentino, hanno tesserato Valerio Di Maio, attaccante classe 1997 proveniente dal Forlì Calcio a cinque in serie C1, e il laterale classe 1996 Abdelhak Hassane (foto), che nella scorsa stagione ha giocato a Bologna in A2. Di Maio in carriera ha vestito le maglie dello Sporting Forlì, del Vecchiazzano Calcio, e delle giovanili del Forlì Calcio, prima di passare alla società di futsal forlivese della quale ha difeso i colori per ben otto stagioni, intervallate nel 2017 da una breve parentesi al Romiti. Proprio con i galletti Di Maio aveva esordito in serie B e per un paio di stagioni sportive è stato allenato da mister Vespignani. La presenza del tecnico è stato uno dei motivi che hanno convinto l’esperto pivot ad accettare l’offerta dei manfredi. Per Hassane si tratta invece di un ritorno a Faenza, in quanto giocava nel Faventia in serie B, ma aveva anche già indossato la maglia della Mernap nel 2021, quando accettò l’offerta dei manfredi che all’epoca disputavano la serie C2.