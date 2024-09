Calcio a cinque serie c1. L’Oleodinamica Forlivese ritrova Valentini e poi vince e convince nelle amichevoli

In vista dell’esordio nel campionato di C1, sabato in casa col neopromosso Ponte Rodoni, l’Oleodinamica Forlivese ha inserito nel roster di mister Antonio D’Amico il pivot Luca Valentini, classe 1999. Per il giocatore (nella foto col ds Ghirelli) si tratta di un ritorno dopo cinque anni. In carriera Valentini ha militato con Faventia, Young Line, Ma Group Imola e Imolese. Il gruppo biancorosso è stato poi integrato con la promozione in prima squadra dei prodotti del settore giovanile, entrambi classe 2002, Maicol Camporesi e Tiedros Tesfaladet.

In amichevole, inoltre, il Forlì calcio a cinque prima ha superato 9-0 l’Inedit Rimini di C2 (a segno Bonetti e capitan Cangini con due doppiette, poi Giangrandi, Valentini, Esposito e Albu più un autogol), poi ha conseguito una prestigiosa vittoria 6-5 sul Russi di A2 (altri due gol di Cangini Greggi e di Albu, quindi Giangrandi ed Esposito).

Infine, la società ha aperto le iscrizioni per i ragazzi nati tra il 2007 e il 2011: per informazioni tel. 351.9160878 (Federico).

f. p.