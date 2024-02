Calcio, alle 14.30 anche Forlì-Imolese: verso le 18.30 il match con la Vis Novafeltria. Cava Ronco, posticipo per ordine pubblico

Mancano ancora i crismi dell’ufficialità – oggi è attesa la nota del Crer Figc Lnd –, ma è ormai certo che la gara di calcio Cava Ronco-Vis Novafeltria, in programma domenica all’Antistadio 1 e valevole per la 24ª giornata del campionato di Eccellenza, verrà giocata in posticipo con inizio alle 18.30, anziché alle 14.30 come previsto. Alla base della decisione risiedono motivi di ordine pubblico, anche in ragione della concomitanza della partita Forlì-Imolese, valida per la 23ª giornata di serie D, che si disputerà nell’attiguo stadio ‘Morgagni’ con inizio proprio alle 14.30.

I profili di rischio della partita di Eccellenza si ricollegano ai tafferugli scoppiati al termine del match di campionato Gambettola-Vis Novafeltria del 10 dicembre scorso, quando fuori dallo stadio si affrontarono, a suon di spintoni e ceffoni, una decina di facinorosi (da una parte tifosi novafeltriesi, dall’altra bellariesi giunti a Gambettola in motorino) per regolare vecchi conti in sospeso. In seguito a quello spiacevole e grave episodio, che richiese l’intervento dei carabinieri della locale stazione di Gambettola coadiuvati da unità dei comuni limitrofi e persino da una pattuglia del Radiomobile di Cesenatico, la Questura di Forlì-Cesena ha emesso diversi provvedimenti di Daspo.

Nel frattempo il Crer Figc Lnd ha altresì reso noto il programma del turno infrasettimanale del 6 marzo. I biancorossi del nuovo tecnico Simone Muccioli faranno tappa (ore 20.30) al Comunale ‘Nostini’ di Sant’Alberto di Ravenna per misurarsi con la Reno, nel match valevole per la 27ª giornata.

Marco Lombardi