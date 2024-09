Calcio amichevoli. Vis Nova-Fucina, festival del gol

È stato il festival del gol l’amichevole di giovedì sera a Giussano tra la Vis Nova e la Fucina di Muggiò. Nove in tutto, ne ha segnato però un in più la squadra di Davide Venantini (foto). Le indicazioni per i due mister provengono ovviamente dalla fase difensiva che ha la necessità, per entrambe, di essere migliorata in vista degli impegni ufficiali di Coppa e di campionato in arrivo. Ma emozioni e divertimento non sono mancati.

A passare in vantaggio è stata la squadra di Raspelli con il gol di Schiavo che ha scatenato la reazione del Muggiò che ha impattato dagli undici metri con Colombo e poi messo la freccia con D’Onofrio. Mantegazza per la Vis Nova ha riportato la situazione in equilibrio, poi ancora Colombo ha dato il vantaggio (3-2) alla Fucina. Nuovo pareggio con Schiavo che firma così una doppietta, Fusco regala il 4-3 alla Vis Nova. La Fucina non ci sta e impatta ancora dal dischetto con Picci mentre il gol della vittoria porta la firma del difensore centrale Bosco. Domenica la Fucina sarà impegnata nel triangolare di Villanterio con Casteggio e Basso Pavese.

Roberto Sanvito