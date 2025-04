Calcio: Analisi delle Prestazioni dei Giocatori nella Corsa ai Play Off

VIVOLI 6,5 Era al debutto e non è mai stato impeganto davvero. Sul gol non poteva farci niente. ù

PERRETTA 6,5 Si scambia bene con Vitali, portandosi spesso al cross.

ESPECHE 6,5 Ordinato nel guidare la difesa. MORETTI 7 Il gol raddrizza subito l’incontro. Protegge bene il reparto arretrato. MIGLIARDI 6,5. Suo l’angolo dell’1-1, ma fa anche altre buone cose. SARPA (dal 36’ st) sv. Entra nei minuti finali. GUIDI 6,5 Buona prova a centrocampo, dove vince diversi duelli. SCACCABAROZZI 7 Gli tocca fare il...Ladinetti ed è al centro del gioco. VITALI 6. Nel primo tempo non si accende mai, più reattivo nella ripresa

GADDINI (dal 31’ st) 6. Prova a sfruttare gli spazi concessi.

CORONA 5,5 Non morde come ci si attenderebbe e non conclude mai in porta.

MARTINELLI (dal 50’ st) sv. Ingresso che vale solo per le statistiche.

SALA 6,5. Svolge il solito buon lavoro sulla catena di sinistra, pensando anche a proteggere LIPARI (dal 31’ st) 6. Si piazza a alto a destra e si disimpegna bene. ITALENG 5,5 Un colpo di testa all’inizio di gara e poi nient’altro. Finisce spesso a terra.

PIETRA (dal 36’ st) sv. Anche per lui solo gli spiccioli.

All. MENICHINI 6,5. La corsa per i play off è ancora aperta. Con questo pari sono cinque le gare utili consecutive. s.l.