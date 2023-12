Calcio campionato Msp. Fa festa la "regina» Beyfin. Bella cinquina per La Briglia

Non si ferma più il Beyfin Rocca Tedalda. La capolista del campionato amatoriale di calcio a 7 promosso dall’Msp, centra la sesta vittoria in otto partite di serie A, battendo nell’ultimo turno per 3-1 Le Barbie. Si trattava a tutti gli effetti di un testacoda, visto che si affrontavano la prima e l’ultima della classe. Alla fine ne è venuta fuori una gara più equilibrata del previsto, con la capolista a spuntarla però senza troppi patemi d’animo In classifica il Beyfin sale a quota 19 punti, cinque in più di Culligan e Manchester che però devono ancora giocare il loro match dell’ottava giornata rispettivamente Real Mentescarsi e Puccini. Particolarmente significativa sarà la sfida fra Culligan e Real visto che si affrontano seconda e quarta forza della massima serie, separate in classifica di sole due lunghezze. Chi invece ha già giocato e vinto è La Briglia che ha superato 5-2 l’Aggarganella. Per la truppa della Vallata si tratta della seconda vittoria in campionato che significa abbandonare l’ultima piazza a discapito de Le Barbie.

Passando al campionato di serie B sempre targato Msp la capolista a punteggio Real Pavo attende i Ragazzi del Vivaio con l’obiettivo di centrare l’ottavo successo consecutivo. Il duello sarà a distanza con il Real Colizzati visto che quasi in contemporanea la seconda della classe giocherà contro il Novachiesa. Fra chi ha già vinto nell’ultimo turno troviamo il Real Pccn che supera 10-4 la Fornacese, il Soccer Life col 3-2 sullo Sbancatore e il Monte Real col 3-2 sui Caballeri.