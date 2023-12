Calcio: campionato Uisp. Dilaga l’Arena Metato. Il Torcigliano in scia

I campioni in carica dell’Arena Metato dilagano 9-1 sul Terrinca e restano in vetta alla classifica. Al festival del gol partecipano Amdiaze 3, Di Bianco 2, Barbagallo, Bozzi e Pecori. Per gli sconfitti accorcia Battelli. “Onestamente non c’è stata partita. Noi troppo forti” commenta Gianluca Franchi. “Serata disastrosa - ammette, di contro, Ludovico Pili -. Troppo brutti per essere veri”. Il Torcigliano Socoedi batte 5-2 il Ctz Imballaggi Francè (nella foto a sinistra). Doppiette di Gaspari e Giannini e singolo di Rosi per il momentaneo 5-0. Accorcia Nocchi, che nel primo tempo aveva anche fallito un rigore, con una doppietta. “Bella vittoria, anche se il punteggio è forse troppo duro per loro” commenta lo stesso Andrea Giannini.

Vince anche la Croce Verde Discobolo per 3-2 sull’Mb Team. Locali avanti con Lombardi, Di Puorto e Benedetti, nella ripresa accorciano Vitaloni e Signorino. “Ci abbiamo messo il cuore, ma eravamo troppo rimaneggiati” osserva Giovanni Berlingeri per gli sconfitti. Con Pacciardi e Borghini il G.O.I Passi 77 batte 2-0 la Lube Cucine Viareggio. “Dopo 10 minuti eravamo sotto 2-0, ma dopo c’è stata una grande reazione da parte nostra, con tante occasioni da gol create. Non meritavamo fi perdere” sottolinea Mauro Casanova della Lube Cucine Viareggio. Una sorpresa di giornata è il successo dell’Msa Force Diavolo per 2-0 sull’Hotel Virginia. Dedicano Osso e Kalievic su rigore. “Successo meritato - sottolinea Ernesto Toto - ed arrivato nonostante una inferiorità numerica per l’espulsione di Bonuccelli”. Deluso Stefano Valenzi dell’Hotel Virginia: “Abbiamo incassato due reti negli ultimissimi minuti. Sconfitta strana”. Tante emozioni tra Tdl Soccer e Real Nocchi finita 3-2. Locali avanti con Bitto e Guadagno, ma gli ospiti in pochi minuti impattano con doppietta di Pardini. All’ultimo minuto decide Bitto su rigore. “Vittoria di cuore - dice Francesco Artigiani -. Ci abbiamo creduto fino alla fine”. “Dispiace perdere così - commenta invece Francesco Raffaelli -. Ancora una volta raccogliamo meno di quanto seminiamo”.

Tra Unione Quiesa Orange e Bellariviera Ristorante La Casina è un bel 3-3. Ai centri di Dati, Raffaelli e Granducci rispondono, in un continuo ribaltamento, Pedro Silva 2 e Cantalupi. Infine il Piano di Mommio Manu supera 4-1 il Nuovo Mondo Fitness con le doppiette di Marinari e Bianchi. “Grande prestazione di Bianchi” puntualizza Marco Lasurdi. Classifica: Arena Metato 19; Torcigliano 17; Croce Verde Discobolo 16; G.O.I Passi 77 15; Hotel Virginia 14; Lube Cucine Viareggio, Msa Force Diavolo, Tdl Soccer e Unione Quiesa Orange 11; Bellariviera Ristorante La Casina e Real Nocchi 10; Villa Diletta Bayern Versilia, Piano di Mommio Manu e Mb Team 9; Ctz Imballaggi Francè 5; Terrinca 3; Nuovo Mondo Fitness 0.

Sergio Iacopetti