Calcio C’è grande curiosità di vedere all’opera la rinnovata squadra del tecnico Strata. Mulazzo deciso a cambiare passo. Manenti: "Adesso il gruppo è forte»

Si riparte. Bruciato il girone d’andata di Prima Categoria, tra raffiche di sorprese, promesse non mantenute, impennate e amarezze, da domani pomeriggio, con inizio alle ore 14,30, si affronta il girone di ritorno, quindici giornate che decideranno la sorte della squadra che salirà in Promozione, ma anche di quelle che scenderanno sul palco sottostante della Seconda. Il Mulazzo per il secondo turno consecutivo gioca lontano dalle mura amiche, rossoblù di scena sul sintetico del “Cavanis“ in via Pianore opposti ai padroni di casa del Capezzano in ritardo sulla regina del torneo Marginone di 13 punti.

Stefano Strata che per la trasferta in terra versiliese potrà contare sull’apporto degli ultimi arrivati Capo, Riccardo D’Angelo, Bortolasi e Manenti, il giocatore che ogni allenatore vorrebbe sempre avere sempre a disposizione e che alla vigilia mostra un certo ottimismo.

"Il mio ottimismo nasce dal fatto che adesso il gruppo è forte – sostiene –, ha qualità tecniche e morali per superare ogni tipo di avversità. Credetemi, chi sarà chiamato in causa ha gli attributi per uscire da questo confronto a testa alta. Sarà una partita tattica chiusa, dove per fare risultato dovremo essere bravi nel curare ogni minimo dettaglio. I nostri avversari? Loro sono fortissimi dietro davanti, nel mezzo hanno giocatori che giocano e lasciano giocare. Ecco, il Mulazzo dovrà essere così bravo da alzare una diga, elastica ma efficace, nel cuore del centrocampo, credo che usando la testa aumentiamo più di una possibilità per uscire dal match con un risultato utile".

Ebal.