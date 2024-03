Calcio Coppa 2ª categoria. Riomaior tenta l’impresa nei quarti di finale contro il Borgo Rapallo

Il Riomaior stasera alle 20 al ‘Cimma’ di Pagliari è chiamato ad una grande impresa nella gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Liguria di Seconda categoria, contro il Borgo Rapallo. Nel match d’andata il team delle Cinque Terre ha infatti perso con un netto 4-1: per passare il turno sarà quindi necessaria una vittoria con quattro reti di scarto. Situazione difficile per il team dell’ex aquilotto Emiliano Milone ma non impossibile dato che si sa nel calcio può accadere qualsiasi cosa. L’arbitro designato è Castellucci della Spezia. Il team di Riomaggiore arriva a questo appuntamento nel modo migliore, reduce dal successo tennistico per 6-0 ottenuto al ‘Cimma’ in campionato nel sentito derby delle Cinque Terre con il Monterosso che lo ha lanciato in vetta alla classifica del girone F di Seconda categoria. Il Borgo Rapallo è invece al terzo posto nel girone E di Seconda categoria, dove militano squadre della zona di Chiavari, Recco e la spezzina Framura Montaretto.