Calcio Coppa Italia. Asta-Mazzola si sfidano alle 16 a Taverne. La Sinalunghese aspetta la Baldaccio Bruni

Asta, Valentino Mazzola e Sinalunghese, in campo oggi per il ritorno dei sedicesimi di finale della Coppa Italia di categoria. Arancioblù e biancocelesti si affronteranno, con calcio di inizio alle 16, al campo sportivo Arnaldo Satini di Taverne d’Arbia. "Dobbiamo capire come stanno i giocatori che sono scesi in campo domenica, aspetteremo fino all’ultimo per stilare l’elenco dei disponibili – ha affermato il tecnico dell’Asta, Stefano Bartoli –. Darò comunque un po’ di minutaggio a chi ne ha avuto meno in queste prime partite di campionato e dai ragazzi mi aspetto molto, mi aspetto le stesse attenzione e concentrazione che abbiamo messo in campo contro lo Scandicci. La partita ci ha portato via molte energie ma comunque proveremo a dare tutto per ribaltare il risultato (all’andata è finita 2-0 per il Mazzola ndr)".

La Sinalunghese (nella foto Redi), invece, ospiterà la Baldaccio Bruni: all’Angeletti fischio di inizio alle 20,30 (1-1 il risultato della gara di andata). La Colligiana, infine, dovrà aspettare una settimana per scendere in campo: i biancorossi busseranno alla porta del Certaldo mercoledì prossimo, 25 settembre – start alle 20,45 – visto che oggi il Certaldo dovrà recuperare la sfida d campionato con la Massese, rinviata causa maltempo (il turno di andata è terminato a reti inviolate).