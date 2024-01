Calcio Coppa Italia. Ci pensa Girolami. Il Montalcino centra la qualificazione

MONTALCINO

1

SANSOVINO

0

MONTALCINO: Cicino, Mattii, Berardi, Palumbo, Bonsi, Gugliotta, De Iorio Francesco, Scali, Girolami, Layani, Tozzato.

Panchina: Trapassi, Pierangioli, D’Aniello, Ciolli, De Iorio Federico, Vichi, Lachi, Pittalis, Pecci. Allenatore Francini.

SANSOVINO: Balucani, Barbagli, Chottong, Bongini, Biondi, Mazzuoli, Miccio, Nardi, Sodiq, Nikolla, Bigazzi.

Panchina: Bianchi, Bruschi, Calosci, Chioccioli, Pasquinuzzi, Bonechi, Mirante. Allenatore Testini.

Arbitro Argenti di Grosseto.

Rete: 62’ Girolami.

MONTALCINO – Grazie alla rete messa a segno da Girolami dopo poco più di un’ora di gioco, il Montalcino di mister Francini batte il Sansovino allo stadio Giuseppe Bianchini e accede ai quarti di finale della Coppa di Promozione. Il Montalcino, per quanto riguarda il tabellone della competizione in ambito regionale, troverà sul proprio cammino il 24 gennaio l’Alberoro, che agli ottavi ha avuto ragione dell’Affrico. Incontro equilibrato sul rettangolo ilcinese, ma i padroni di casa hanno cercato con insistenza la via del vantaggio, trovando, grazie a Girolami, la via del successo e della qualificazione nell’élite di Coppa, per merito del contributo del gruppo.