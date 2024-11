Calcio Coppa Italia. Mazzola eliminato, l’analisi di Ghizzani: "Non siamo riusciti ad essere incisivi»

Si è interrotto sul campo del Certaldo il cammino del Mazzola in Coppa Italia. Il match si è deciso ai rigori. "L’amaro in bocca c’è – ha affermato il tecnico Marco Ghizzani (nella foto) –, anche se la sconfitta è arrivata per quella che viene definita una ‘lotteria’. Dobbiamo semmai chiederci come mai in 90 minuti non siamo riusciti a essere incisivi. Soprattutto nel secondo tempo non siamo stati efficienti e determinanti nei cross e nelle palle filtranti anche perché il Certaldo ci ha aspettato abbastanza basso". "Ma anche queste sono occasioni di crescita – ha aggiunto –. Nell’arco della stagione troveremo altre avversarie che giocheranno chiuse, perché affrontano il Mazzola: come ci riteniamo noi una buona squadra lo pensano anche gli altri. Di conseguenza dovremo essere bravi a non affrettare il momento e aspettare. E soprattutto dovranno esserci la caparbietà, la volontà di non mollare, di stare sul pezzo. Con il Certaldo è successo per buona parte della partita. Dobbiamo essere più incisivi, mettendoci anche arroganza e superbia". In campo anche giocatori che hanno trovato, finora, meno spazio. "Siamo solo alla decima giornata – ha chiuso Ghizzani –: chi, a oggi, è stato impiegato pochissimo avrà il suo momento. Sta ai ragazzi allenarsi bene, farsi notare. Se non sono curiosi, se non domandano, l’allenatore sceglie chi gli dà delle certezze".