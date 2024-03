Calcio Coppa Liguria Seconda categoria. Riomaior, che peccato. Passa il Borgo Rapallo

Riomaior

1

Borgo Rapallo

2

RIOMAIOR: Mori, Gasparini S., Carro, Civieri, Ratti, Pasini T., Zonza (81’ Pasini P.), Bonfiglio (75’ Gasparini L.), Martelli, Papocchia (75’ Vegna), Polidoro (85’ Costa). All. Milone E.

BORGO RAPALLO: Beretta, Bucchioni, Pendola, Gerini, Borean (85’ De Mattei), Rossi, Bosetti, Tomaselli, Obiugo, Parodi (75’ Ciuffi), Bocchi. All. Sanguineti.

Arbitro: Castellucci della Spezia.

Reti: 20’ Gasparini S., 52’ Bosetti, 68’ Obiugo.

LA SPEZIA – Dura un tempo la speranza del Riomaior di passare il turno in Coppa Liguria di Seconda categoria. I ragazzi dell’ex aquilotto Emiliano Milone perdono 2-1 in rimonta la gara di ritorno dei quarti di finale giocata in notturna al ‘Cimma’ di Pagliari con il Borgo Rapallo. Il team delle Cinque Terre ha compromesso la qualificazione già nella gara d’andata al ‘Macera’ di Rapallo, persa con un netto 4-1. La compagine di Riomaggiore parte bene e gioca un ottimo primo tempo portandosi meritatamente in vantaggio al 20’ con Simone Gasparini che finalizza una pregevole azione corale sfruttando un passaggio finale di Polidoro. Al 45’ Tommaso Pasini sfiora il raddoppio che avrebbe potuto riaprire i giochi con una pregevole punizione dal limite che esce di poco a lato.

Si va al riposo sull’1-0, ma in avvio di ripresa al 52’ gli ospiti trovano il pareggio con una spettacolare conclusione di Bosetti. Al 68’ il gol che chiude di fatto partita e discorso qualificazione: il Borgo Rapallo ribalta il risultato siglando il 2-1 con Obiugo che approfitta di un errore difensivo locale. All’85’ Polidoro fallisce una ghiotta occasione da pochi metri. Due minuti dopo Martelli con una bella conclusione dalla distanza calcia di un soffio fuori. Partita pertanto sfortunata per il Riomaior che avrebbe meritato almeno il pareggio. Adesso al team arancio-viola non rimane che concentrarsi sul campionato e cercare di vincerlo, mantenendo la testa della classifica fino alla fine.

Paolo Gaeta