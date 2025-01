Calcio Coppa Toscana. La Fonte Belverde supera il Monteroni ai calci di rigore

E’ la Fonte Belverde a qualificarsi per i quarti di finale della Coppa Toscana di Seconda categoria dopo la ‘lotteria’ dei rigori, grazie alle realizzazioni di Fanone, Isidori, Retamal e Bartoli e ad una preziosa parata del portiere Pasquini. Il Monteroni ha segnato tre tiri dagli undici metri. Nei 90’ regolamentari si è assistito ad un confronto abbastanza teso, con scarsissime opportunità per sbloccare il punteggio. Soprattutto nel primo tempo non si è registrata alcuna conclusione a rete degna di questo nome. Nella ripresa si fanno vedere i biancoverdi in due circostanze: al 68’ Liurni si libera bene dell’avversario e ci prova con un diagonale parato con prontezza dal portiere ospite ed al 75’ Mucciarelli sfiora il palo con un tiro dal limite. Al 70’ si era visto il Monteroni con un pericoloso contropiede. Giuseppe Stefanachi