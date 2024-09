Calcio Coppa Toscana, pari amaro per il Dallas. Posenato finisce all’ospedale: tre punti alla testa

DALLAS ROMAGNANO

DALLAS ROMAGNANO: Maccabruni, Perinelli, Cagetti, Sarno, Nardini, Buo, Fruzzetti (64’ Ceccarelli), Mulinacci (84’ Cristiani), Martinucci (89’ T. Viacava), Choini (70’ Bello Cova), Posenato (30’ Dell’Amico). A disp. Nicodemi, Fantoni, Pucci, Zerbetto) All. Bertolini.

CORSANICO: Mei, Ambrogi, Frusteri, Cipollini, Giunta, D’Agliano, Gori, Checchi, Pellegrini (85’ Agostini), Poleschi (46’ Giunta), Da Prato. A disp. Lippi, Lari, Maffei, Fantoni. All. Botti.

Arbitro: Cerchiai di Carrara.

Marcatori: 19’ Posenato (R), 93’ Da Prato (C).

ROMAGNANO – La prima di Coppa di Seconda Categoria lascia l’amaro in bocca al Dallas, raggiunto nel recupero dal Corsanico. I romagnanesi hanno sfruttato nel primo tempo il tap-in sotto misura di Juan Posenato spostando a proprio favore l’inerzia della gara. Posenato ha avuto anche un’occasione per raddoppiare prima di infortunarsi alla testa in uno scontro di gioco. Al pronto soccorso la ferita gli è stata suturata con tre punti.

Nella ripresa è venuto fuori il Corsanico che ha costretto il Dallas sulla difensiva. La “linea Maginot“ è crollata al 93’ per merito di Da Prato.