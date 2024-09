Caso Alma Bocciato il ricorso della Jesina

La Jesina resta in Promozione, almeno per il momento. Bocciato il ricorso contro l’Alma Juventus Fano del presidente Guida, che dunque resta nel campionato di Eccellenza. La decisione partorita ieri dai responsabili del Tribunale Federale territoriale presieduto dal presidente Ivo Panichi appena confermato "A seguito del ricorso presentato dalla A.S. Jesina – si legge nel la nota emessa nella tarda serata di ieri sul sito della federazione – in data 12 agosto 2024 … in relazione alla delibera del Consiglio regionale Marche relativamente all’inserimento della società Alma Juventus Fano 1906 ‘ nell’organico del campionato Eccellenza Marche 2024 2025 pronuncia il seguente dispositivo ... definitivamente pronunciando, respinge il ricorso".

Mosé Mghetti, appena rieletto nel Comitato, afferma: "Per il momento ci limitiamo a premndere atto della sentenza, non abbiamo alcuna competenza in merito essendo il tribunale composto da giudici e avvocati preposti. Potrebbe non essere l’ultimo grado di giudizio". La sentenza potrebbe essere impugnata da Jesi che potrebbe appellarsi al Coni. Domenica, continua Mughetti, "la prima giornata di Eccellenza e Promozione si giocherà regolarmente". La decisione riguardava indirettamente anche il Fano calcio nato dal nuovo consorzio che a questo punto non si sa a quale campionato parteciperà.

Legittima la delusione nel clan leoncello per l’esito che non aiuta a ricomporre l’atavico conflitto con una tifoseria da anni attestata su rigide posizioni contestatorie. Per quanto importante possa essere di questi tempi la categoria di appartenenza (sempre di calcio a livello regionale si parla) uno degli aspetti da limare resta quello della insanabile, almeno al momento, diatriba su idee, programmi ed opinioni contrastanti tra la curva Nord da sempre riconosciuto caposaldo del tifo al Comunale in sciopero permanente effettivo e la proprietà da quattro anni presieduta da un professionista jesino, Giancarlo Chiariotti commercialista con la passione del pallone, tifosissimo della squadra di calcio a 5 serie B girone D che porta sulle maglie il leone simbolo della città e una serie di derby, quelli con Ancona e Macerata in testa. "Presenteremo ricorso e andremo a secondo grado di giufizio", annuncia Chiariotti. L’unica cosa certa al momento è che domenica la Jesina non scenderà in campo per la prima di campionato per l’indisponibilità dello stadio carotti (calcio femminile). L’Alma inconterrà il K Sport Montecchio. Gianni Angelucci