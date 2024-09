Serie C. Carpi, il ds Bernardi convinto: "Questa è la strada giusta»

Il mercato è alle spalle, le due buone prove con Rimini e Milan danno coraggio, ma lo sguardo di Marco Bernardi (foto) è tutto sul futuro che per il Carpi si chiama Perugia. Domenica contro la corazzata umbra (miglior attacco con 6 reti in 2 gare) i biancorossi, dopo i tanti applausi, proveranno anche a conquistare la prima vittoria. "Anche a Busto abbiamo fatto un’ottima gara – le parole del ds – con un primo tempo di spessore, in cui abbiamo avuto buon dominio del palleggio. Abbiamo trovato il vantaggio ma anche almeno altre 2 occasioni per il 2-0. Nel secondo tempo siamo stati più in difficoltà e l’ingresso di Vos ha cambiato la gara, ci hanno messi alle corde ma con spirito di sacrifico e compattezza abbiamo retto sfiorando nel finale anche il 2-1. Penso che nel complesso sia stata una prestazione positiva, un altro passo avanti. Il rigore? Penso proprio che non ci fosse". Il Carpi fin qui ha raccolto 2 punti e ora ha di fronte 5 sfide con altrettante corazzate di un girone davvero difficile. "Io sono convinto di una cosa – prosegue Bernardi – quando si fa la prestazione poi arriva il risultato e le prime due gare devono darci autostima. In categoria ci stiamo e dobbiamo lavorare per migliorare. Magari se avessimo conquistato una vittoria ma facendo male avremmo avuto più preoccupazioni perché ci sono altre 36 gare e con queste prestazioni la strada è giusta. Una quota salvezza? Impossibile dirlo ora, penso che serviranno dai 38 ai 42 punti. Ora abbiamo un calendario difficile con 5 squadre che negli ultimi anni hanno tutte fatto la B. Ma deve essere uno stimolo". Sul mercato il Carpi aveva completato la squadra già a fine luglio e nel finale ha inserito Mazzali a sinistra in difesa. "Tutti i nuovi si stanno inserendo bene – prosegue il ds - molti conoscevano già il mister, qualcuno è più in ritardo ma sta arrivando. Tanti hanno ancora margini di crescita e questo ci fa ben sperare. Abbiamo costruito una rosa di 25 giocatori di cui ben 14 nuovi: a fine luglio con Puletto e Contiliano praticamente la squadra era fatta al 99%, avevamo una carenza a sinistra e con Mazzali l’abbiamo colmata. Cavallini della Reggiana? Ci piaceva, fino alla fine abbiamo provato ma la Reggiana ha deciso di tenerlo. Siamo contenti della rosa che non cambierà. Ovviamente però siamo vigili se succedesse qualcosa". L’ultima battuta è sul suo impatto col mondo biancorosso. "A livello personale è stato bello e positivo. Penso di essere stato avvantaggiato da conoscere staff e presidente e ho trovato grande entusiasmo nella piazza, ora sta a noi alimentarlo".

Arbitro. Carpi-Perugia sarà diretta da Domenico Castellone di Napoli, coadiuvato da Chiavaroli di Pescara e Singh di Macerata, quarto ufficiale Mazzoni di Prato.

Davide Setti