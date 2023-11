Calcio coppa toscana prima. Il Chianti Nord protagonista. Reggello sorprede la Rignanese

Si è giocato il secondo turno della Coppa Toscana di Prima Categoria. Quattro squadre fiorentine hanno conquistato l’accesso al terzo turno. Il Gambassi si è imposto con un netto 3-0 nei confronti del Barberino Tavarnelle. Per la formazione di casa a segno Ciappi nel primo tempo, Pellegri e Kamberi nella ripresa. Successo in casa anche per il Chianti Nord, che supera l’Audace Galluzzo Oltrarno a Strada in Chianti con il punteggio di 3-2 al termine di una sfida molto combattuta. Vince anche la Resco Reggello, che al "Comunale" si impone nei confronti della Rignanese di stretta misura. Finisce 1-0, grazie alla rete realizzata da Peri nel primo tempo. Il derby Albacarraia-Folgor Calenzano termina ai rigori, dopo il 2-2 al 120’. Il successo alla fine arride ai padroni di casa, che si impongono ad oltranza. I gol degli ospiti portano la firma di Ghelli e Vastola, per i locali a segno Fedi e Lippini.