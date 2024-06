Calcio Corrado riparte dal Magra Azzurri. A Damiani l’incarico di direttore sportivo

IL MAGRA AZZURRI riparte da Marco Corrado. La formazione santostefanese che parteciperà al campionato di calcio di Promozione ligure ha ingaggiato l’allenatore spezzino che dopo tanta Toscana, Tigullio ha lasciato la Santerenzina in prima categoria per salire di grado. Insieme al nuovo tecnico ci saranno anche Alessio Barletti nel ruolo di vice allenatore Alessandro Natale preparatore dei portieri e Andrea Amenta collaboratore tecnico e match analyst. Una novità anche nel ruolo di direttore sportivo svolto da Andrea Damiani grande esperto del calcio dilettantistico nella scorsa al Monzone e precedentemente alla Forza e Coraggio vincendo il campionato di Promozione. L’obiettivo della società santostefanese è quello di poter ben figurare nel campionato mantenendo la quasi totalità dei calciatori gia in rosa inserendone nuovi. A fare gli onori di casa al nuovo allenatore allo staff il presidente Roberto Ferrarini e il dirigente storico Lorenzo Conti.