Calcio, dalla Serie D alla Terza categoria: il programma del weekend. Il Seravezza va a casa del ’Condor’. Pietrasanta riabbraccia baby Sessa

Vediamo il programma delle versiliesi dalla Serie D alla Terza categoria... mentre sul mercato si registra la cessione a titolo definitivo del centrocampista 2006 Francesco Sessa dal Seravezza in Serie D al Pietrasanta in Promozione, dove il ragazzo ex Spezia fa così il proprio ritorno.

Serie D (21ª giornata). Domani c’è San Donato Tavarnelle-Seravezza (arbitro Copelli di Mantova; guardalinee Giovanardi di Terni e Caravella di Perugia).

Eccellenza (20ª). Oltre al derby Camaiore-Viareggio di oggi, domani c’è Real FQ-Pontebuggianese (Fatticcioni di Carrara; Giunta e De Feudis di Firenze).

Promozione (20ª). Trasferte per le due versiliesi: San Marco Avenza-Pietrasanta (Danesi di Pistoia; Mangini di Livorno e Casole di Pisa) e Viaccia-Forte (Erriquez di Firenze; Checchi di Viareggio e Ballarino di Firenze).

Prima categoria (19ª). Domani ecco Academy Porcari-Capezzano (Agabiti di Livorno) e Torrelaghese-Capannori (Capetta di Carrara) al Marco Polo SC.

Seconda categoria (19ª). Qui ci sono Corsanico-Pieve San Paolo (Noccioli di Pisa) e Fivizzanese-Massarosa (Russo di Pisa).

Terza categoria (16ª). Il girone di Massa si è aperto ieri con l’anticipo SalaVetitia-Spartak Apuane. Oggi alle 15 Retignano-Fosdinovo e Gragnolese-Sporting Forte, alle 18.30 Don Bosco Fossone-Montagna Seravezzina. Lunedì sera posticipo Sporting Marina-Monti. Nel girone B di Lucca invece oggi alle 15 Bargecchia-Atletico Marginone, Lido-Sant’Alessio e Vorno-Stiava.