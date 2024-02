Calcio di provincia: sfide avvincenti nel girone senese di terza categoria Il girone senese di terza categoria vede sfide appassionanti tra paesi rivali in lotta per la vetta. Il Campiglia cerca la promozione, mentre il Quercegrossa affronta il Monteriggioni in un derby cruciale. Altre partite da seguire per i play-off. In aretino, il Sant'Albino cerca conferme contro la Sangiustinese. - Giuseppe Stefanachi.