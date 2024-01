Calcio dilettanti, al ’Raibosola’ oggi alle 15. Anticipo in casa con la Portuense. La Comacchiese insegue i playoff

Derby di grande tradizione oggi pomeriggio a Comacchio. Alle 15 nell’anticipo di campionato al "Raibosola" si affrontano i padroni di casa e la Portuense; favoriti indubbiamente i primi, non solo per la migliore classifica, ma anche per il fattore casalingo che in riva alla laguna conta eccome e per la cura positiva somministrata da Mauro Bresciani ai rossoblù.

Dal suo avvento la squadra ha svoltato, resta la difficoltà a tenere fino alla fine. Sono tanti gli ex, soprattutto nella sponda rossoblù: da Rizzo (però squalificato) a Neffati, Marongiu e Matteo Luciani; tra i rossoneri Sorrentino e il portiere Broccoli.

La Portuense ha bisogno di punti se vuole cominciare la risalita in classifica, finora il rendimento è stato in altalena: 7 vittorie, 6 sconfitte e 4 pareggi, 28 gol fatti e altrettanti subiti, una difesa tra le più perforate del girone. Mariani lamenta tre assenze, vale a dire Marconi, Nicolasi e Rubini, ma tornano a disposizione Ferrari, Sorghini e Formigoni. Positivo il bilancio del girone di andata e di coppa: 3-0 in quest’ultima manifestazione e 2-2 in campionato, ma non c’erano in panchina gli attuali allenatori.

"Fu un risultato bugiardo – ricorda patron Antonio Cavallari – sul 2-1 per noi Melandri aveva sbagliato un calcio di rigore e la Comacchiese aveva giocato in superiorità numerica per oltre un’ora. In trasferta è favorita la Comacchiese, ma ce la giochiamo, abbiamo il vantaggio di non aver niente da perdere".

A dispetto delle parole di circostanza, a Portomaggiore si pensa positivo e si ha la massima fiducia nel nuovo allenatore. "Siamo molto soddisfatti della gestione di Paolo Mariani e del suo staff, ha dato carattere e identità alla squadra".

E conclude con un pensiero per la famiglia del terzo portiere Tommaso Fogli per il grave lutto che l’ha colpita. In casa rossoblù si punta a un’affluenza record e partire con il piede giusto il 2024.

"E’ una partita affascinante, tra due società divise da una sana rivalità – afferma Mauro Bresciani, l’allenatore – l’incognita è l’approccio alla gara dopo la sosta. Per quanto riguarda i rivali, la Portuense dispone di un buon organico, con giocatori che non c’entrano niente con la Promozione. Dovremo fare attenzione soprattutto al loro reparto offensivo, Melandri su tutti".

Il programma nel girone C di Promozione: Comacchiese-Portuense (oggi), Placci Bubano-Trebbo, Anzolavino-Junior Corticella, Casumaro-Fontanelice, Sparta Castelbolognese-Consandolo, Felsina-Atletico Castenaso, Fossolo-Solarolo, Mesola-Msp Calcio, Valsanterno-Osteria Grande.

Classifica: Osteria Grande 46, Solarolo 36, Mesola 35, Valsanterno 34, Comacchiese 31, Castenaso e Consandolo 27, Felsina e Portuense 25, Casumaro 21, Sparta Castelbolognese e Junior Corticella 20, Msp Calcio 18, Fontanelice 16, Placci Bubano e Anzolavino 12, Trebbo 11, Fossolo 7.

Franco Vanini