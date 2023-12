Calcio Dilettanti. Bomber Notari si allena con la Cdr

Fabio Notari è in rampa di lancio. L’attaccante modenese classe ’90 è pienamente ristabilito dopo l’operazione alla spalla di inizio novembre e da qualche giorno si sta allenando con la Cdr Mutina, in attesa di capire quale potrà essere la sua destinazione da gennaio, quando sarà sicuramente lo svincolato più appetito. L’ex bomber di Cittadella e Piccardo è stato a lungo accostato al Formigine, ma ci sono altre squadre che sono alla finestra. Intanto sempre in Eccellenza la Correggese, inseguitrice con Terre di Castelli e Castelfranco della capolista Cittadella, ha riabbracciato il difensore centrale Luca Benedetti (’92), che era già stato coi reggiani in D nel 2020-21 e che nella prima parte di campionato ha giocato sempre in D con il Chions mettendo insieme 19 gettoni. In Prima categoria ha completato la rivoluzione l’Ubersetto ingaggiando il difensore Federico Cassiani (2003) che arriva dallo Junior Fiorano poche ore dopo il centrocampista Stefano Saielli (2002) dal Real Maranello.

Amichevoli. Per le squadre di Eccellenza e Promozione si avvicina il ritorno in campo di sabato 6 e domenica 7 gennaio con la prima giornata di ritorno e in tante hanno organizzato test amichevoli. Ieri sera è stata la volta del Castelfranco che ha affrontato il Castenaso, mentre oggi sono quattro le amichevoli in programma: Sanmichelese-Consolata (campo ’Zanti’ alle 19,30), Cavezzo-Correggese (19,30 con campo da definire fra Cavezzo o Ponte Motta), Fiorano-Consolata (19,45 al ’Ferrari’ di Fiorano) e Nextegn-Atletico Spm alle 19,15 a Castelvetro, cui si aggiunge anche Sammartinese-Fabbrico alle 14,30 a San Martino in Rio. Domani si giocano alle 10,30 Cdr Mutina-La Pieve a Campogalliano, alle 14,30 Corticella-Cittadella al ’Biavati’ di Bologna, poi San Felice-Alberonese (14 al ’Bergamini’) e la sfida in famiglia Formigine-Formigine Juniores alle 10 al ’Pincelli’. d.s.